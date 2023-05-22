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Son Dakika: Akdeniz'de deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 08:08
Son Dakika: Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.51'de meydana gelen deprem, 55,34 km derinlikte gerçekleşti.


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