Son Dakika: Akdeniz'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.55'te gerçekleşen depremin 11.22 km derinlikte olduğu bildirildi.
Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 160.78 km uzaklıkta olduğu belirtildi.
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