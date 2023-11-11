Son Dakika: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 89.75 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [30.36 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2023-11-11
Saat:12:05:32 TSİ
Enlem:36.26 N
Boylam:31.898 E
Derinlik:89.75 km
Detay:https://t.co/CWuqRq9a6q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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