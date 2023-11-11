Son Dakika: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:19
Son Dakika: Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 89.75 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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