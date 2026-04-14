Son Dakika... Akın Gürlek'ten 'Gülistan Doku' soruşturmasına ilişkin açıklama

14.04.2026 13:12:00
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, "Soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika... 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni gelişme: 7 ilde 13 gözaltı!
Son Dakika... 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni gelişme: 7 ilde 13 gözaltı! 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu ve Zeinal Abakarov’un da bulunduğu öğrenildi.
Gülistan Doku soruşturmasında 13 gözaltı: 'Üst düzey kamu görevlisi henüz gözaltına alınmadı'
Gülistan Doku soruşturmasında 13 gözaltı: 'Üst düzey kamu görevlisi henüz gözaltına alınmadı' Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından konuşan aile avukatı Ali Çimen, “Gülistan’ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan’ın intihar ettiği algısı oluşturuldu. Bu algı da ortaya çıktı ki üst düzey kamu görevlisi tarafından yapılmış” dedi.