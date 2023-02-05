Karakomik Filmler: Emanet filminin konusu ne, oyuncuları kim? Karakomik Filmler: Emanet filmi nerede çekildi?

2020 yılında vizyona giren Karakomik Filmler: Emanet filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Karakomik Filmler: Emanet filminin konusu ne? Karakomik Filmler: Emanet filminin oyuncuları kim? Karakomik Filmler: Emanet filmi nerede çekildi? Karakomik Filmler: Emanet filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:13
Karakomik Filmler: Emanet filminin konusu ne, oyuncuları kim? Karakomik Filmler: Emanet filmi nerede çekildi?
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Karakomik Filmler: Emanet, yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir komedi filmidir.

KARAKOMİK FİLMLER: EMANET FİLMİNİN KONUSU NE?

Birol, geçirdiği bir kaza sonucu asıl tutkusu olan dans etmekten vazgeçmiştir. Babasının dükkânında yorgancılık yapan Birol, babasını kaybedince işinden ayrılır ve bir yetenek yarışmasında zirveye çıkmak için İstanbul'a gider.

KARAKOMİK FİLMLER: EMANET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz

Çağlar Çorumlu

Özge Özpirinçci

Özkan Uğur

Cem Davran

Büşra Develi

KARAKOMİK FİLMLER: EMANET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

Filmin çekimleri İstanbul ve Bodrum'da gerçekleştirilmiştir.

KARAKOMİK FİLMLER: EMANET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karakomik Filmler: Emanet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.


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