Son Dakika: AKP, başörtüsü gündemiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP’yi ziyaret edecek

AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili 3 partiyi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:06
Son Dakika: AKP, başörtüsü gündemiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP’yi ziyaret edecek
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te siyasi partileri ziyaret edecek.

Saat 15.30'da CHP, 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da HDP ziyaret edilecek. 

 


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