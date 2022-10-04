Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘lüks’ dediği KYK yurtlarının durumu içler acısı

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

2022-2023 akademik yılının başlamasıyla, üniversite öğrencileri özellikle yurtlarda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarını lüks olarak nitelendirse de yurtlarda kalan öğrencilerin şikâyetleri durumun farklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu kez de KYK’ye bağlı Edirne Selimiye Kız Öğrenci Yurdu’nda olan öğrenciler hijyen ve böcek sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bahçeli bir alanda bulunan bu yurtta, öğrenciler odalarına sürekli çeşitli büyüklükte böceklerin girdiğini dile getirdi. Yurtta kalan öğrencilerin iddiasına göre yurdun binasının çevresinde de sık sık yılanlar görülüyor. Öğrenciler yurt yönetimine, ilaçlama yapılması için talepte bulunduğunu ancak bir işlem yapılmadığını kaydetti. Cumhuriyet’in ulaştığı bir öğrenci, “Odalarda önceden dört kişiydik artık beş kişiyiz. Yurttaki kişi sayısı arttığı için tuvalet, banyo ve ortak alanlar çok pis. Geçen gün yatağımızın üzerinde dev bir böcekle karşılaştık. Arkadaşlarımız güvenliği çağırmış. Güvenlik de faraş süpürge yardımıyla çıkarmış” diye konuştu.

Pas tutmuş kaloriferler, bakımsızlığı gösteriyor.

HİJYEN EN BÜYÜK SORUN

Diğer bir öğrenci ise yurt yönetiminin iddiaları yalanladığını ancak gerçeğin böyle olmadığını belirtti. Öğrenci, “Yemekhanede kullandığımız tepsiler çok kirli oluyor. Bazen yemekten böcek dahi çıkıyor. Yurtta herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Geçen yıl da binanın önünde iki tane yılan görmüştüm. Keza bir arkadaşımızı da geçen günlerde yılan soktu. Böcek korkusundan kalabalık odalarımızda camı açamıyoruz. Yurtta ilaçlama yapılmasını ve hijyene dikkat edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"SITMAYA RAZI EDİYORLAR"

Öğrencilerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, bu gibi sorunlarla öğrencilerin pek çok yurtta karşılaştığını söyledi. Yardım, “Pek çok öğrenci yurt bulamadığı için eğitimine ara vermek zorunda kalıyor. Yurt bulabilen öğrenciler için ise bambaşka sorunlar yaşanıyor. Yurtların fiziki koşulları sağlıklı yaşam koşullarından çok uzak. Siyasal iktidarın ise bu sorunları çözmeye dair bir politikası yok. Yurt ihtiyacında olduğu gibi yurtların temizlik konusunun çözülmesi için de bütçe ayrılması gerekiyor. Ancak uzunca bir süredir iktidarın eğitimin ihtiyaçlarına dair yeterli bütçe ayırmadığını da çok iyi biliyoruz. Yurtlarda yeterli temizlik personeli yok çünkü bir personel istihdamı söz konusu değil. Yurtlar konusunda iktidar ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası yürütüyor” diye konuştu.

Öğrencilere verilen bir yemekteki böcek görüntülendi.

"YILAN ISIRDI"

Sosyal medyadan tepki gösteren başka bir öğrenci şu ifadelere yer verdi: “Edirne Selimiye KYK Kız Yurdu’nda bu sorunlar yıllardır devam ediyor. Ne bir düzenleme ne de bir tadilat yapılıyor. Geceleri böceklerden uyuyamıyoruz. Bir arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı. Yemeklerden sürekli bir şey çıkıyor. Her şeyin en kötüsüne şükretmemiz bekleniyor.”