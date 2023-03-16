Son Dakika: AKP Meclis Grubu'ndan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin karar

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:42

2023'ün Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. AKP milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak.

Millet İttifakı'nun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı. 2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise "başkanlık sistemi"ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı bir kez daha tartışma konusu olmuştu.