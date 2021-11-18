Son dakika: AKP'den asgari ücret açıklaması: 'Enflasyon oranı üstünde...'
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışla ilgili "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" diye konuştu.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AKP'li Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışla ilgili "Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" dedi. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" ifadelerini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar üzerine de konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye belirtti.
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