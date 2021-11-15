Son dakika... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Merkezi Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında asgari ücretle ilgili tüm kesimlerin beklentilerinin alındığı ve anket çalışmalarının devam ettiği bilgisini de içeren bir sunum yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.
AK Parti MKYK, parti genel merkezinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.
"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.
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