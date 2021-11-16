AKP'li milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten asgari ücret açıklaması: "Onu düşünenler düşünsün"
AKP'li milletvekili Hülya Atçı Nergis, yeni belirlenecek asgari ücretle ilgili olarak "Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" açıklamasında bulundu.
Açlık sınırında yaşayan milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı gündemin ilk sırasında yer alırken, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.
Kayseri yerel televizyonu ETV'de konuk olan Nergis, asgari ücrete gelecek zam konusunda "hem işveren ve hem de çalışanların düşünülmesi gerektiğini" belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir işyerinin kepenk kapatmasını, işçilerini çıkarmasını, üretimi durdurmasını arzu etmeyiz. Yani işvereni de ezmememiz lazım, işçiyi de düşünmemiz lazım. İnşallah bir orta yol bulunacaktır."
Sunucunun "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusunaysa Nergis, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" cevabını verdi.
AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis daha önce de Türkiye'de yaşam standardının yükseldiğini öne sürüp "Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil" iddiasında bulunduğu sözleriyle gündeme oturmuştu.
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