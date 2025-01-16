Son Dakika... Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme: Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmada adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına tedbir konuldu.

Son Dakika... Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme: Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:28

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyada adı geçen ve örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine şirketlerinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.


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