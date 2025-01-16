Son Dakika... Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme: Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmada adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına tedbir konuldu.
Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Dosyada adı geçen ve örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine şirketlerinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- RTÜK'ten programa inceleme!
- İşte CHP’nin yol haritası
- İstanbul Barosu'ndan olağanüstü kurultay kararı