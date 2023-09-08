Son dakika... Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebekten acı haber

Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:38

Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'dan acı haber geldi. Arama çalışmalarının 5'inci gününde Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyordu. Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek vermişti. Asel bebeğin amcası ve dedesi de çalışmaları yakından takip etmişti.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırılmıştı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince aranmıştı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.