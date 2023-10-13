Son dakika... Akşener duyurdu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu!
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçime kendi adayları ile girme kararı alan Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu duyurdu.
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