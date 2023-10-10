İYİ Partili Buğra Kavuncu: 'Partimizin kararı net, seçime kendi adaylarımızla katılacağız'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 10.10.2023 - 09:45

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve İl Yönetim Kurulu, Genel Merkez’e istifasını sundu. Köylüoğlu, istifa mektubunda, "İşbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" dedi.

Ankara İl Başkanı Köylüoğlu'nu aradığını belirten İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, “İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim." diye konuştu.

"PARTİMİZİN KARARI NET"

Kavuncu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil."