Son Dakika: Alanya'da orman yangını!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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