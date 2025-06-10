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Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Bayramın acı tablosu ortaya çıktı!

Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Bayramın acı tablosu ortaya çıktı!

10.06.2025 18:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Bayramın acı tablosu ortaya çıktı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalarda olay yerinde 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazalarda 6 bin 370 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların: yüzde 48.1’i hız ihlali, yüzde 18.5’i şerit izleme, değiştirme, yüzde 14.9’i geçiş önceliği, yüzde 3.7’si dönüş kuralları, yüzde 1.8’i arkadan çarpma ve yüzde 13’ü diğer ihlallerdi."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ayrıca seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını duyurdu.

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