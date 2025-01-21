Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 21:58

Güncelleme: 21.01.2025 - 22:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.

Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangına ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bugün sabah 03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamımızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun.

"52 NAAŞ TESPİT EDİLDİ"

Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen 52 naaş tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık.

9 GÖZALTI

Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine t eslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır.

Başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar ki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki idari soruşturma sonunda ortaya çıkacak ve aziz milletimizle paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bakanlar Kurulu'ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. 85 milyon hepimiz yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar."

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