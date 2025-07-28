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Son Dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son Dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu!

28.07.2025 20:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu!

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun"

 

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