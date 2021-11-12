Son dakika... Altında yeni rekor

Son dakika... Altın fiyatlarında tarihi zirve görüldü. Gram altın 600 TL'ye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 21:46
Son dakika... Altında yeni rekor
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Altın fiyatlarında yeni bir rekor daha yaşandı.

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 TL'ye taşıdı.


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