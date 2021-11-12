Son dakika... Altında yeni rekor
Son dakika... Altın fiyatlarında tarihi zirve görüldü. Gram altın 600 TL'ye çıktı.
Altın fiyatlarında yeni bir rekor daha yaşandı.
Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.
Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 TL'ye taşıdı.
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