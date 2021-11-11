Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift gözaltına alındı

İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
11 Kasım 2021 Perşembe, 22:52
Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift gözaltına alındı
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Dün meydana gelen olayda iddiaya göre, yeni yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf videolarını çektikleri ileri sürüldü.

Çekim sırasında kendi aralarında konuşan çift, kayıt yaptıkları sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi. Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan’ın evini çektiklerini duyduğunu öne süren bir kule görevlisi, olayı polise aktardı. 

Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, N.O. ve M.O.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan çiftin, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi. N.O. ile M.O.’nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.


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