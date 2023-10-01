Son dakika... Ankara EGM'den 'şüpheli paket' açıklaması!
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kızılay Güvenpark ve EGM çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Ankara'da meydana gelen terör saldırısının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli bir duyuru yapıldı.
Kızılay Güvenpark ve EGM çevresinde şüpheli paketlerin kontrollü şekilde patlatılacağı belirtilen açıklamada, ortaya çıkacak patlama sesi nedeniyle vatandaşların endişe etmemesi gerektiği vurgulandı.
Açıklama şu şekilde:
"Kızılay Güvenpark ve EGM çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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