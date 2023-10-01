Süleyman Soylu'dan Ankara Kızılay'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 01.10.2023 - 11:47

Ankara’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

Duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi. Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SOYLU’DAN ‘ANKARA’ PAYLAŞIMI

Olayla ilgili soruşturma sürerken; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da Ankara’daki terör saldırısına ilişkin bir paylaşım geldi.

Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren Kahraman Polislerimize minnettarız. Yaralı Kahraman Evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.