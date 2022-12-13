Son Dakika... Ankara merkezli 'Halil Falyalı' operasyonu: 2,5 milyar Türk Lirası civarında...
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti Çatalköy'de 8 Şubat gecesi evine giderken düzenlenen pusuda öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve KKTC'deki yasadışı işlerde sıkça adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verildi.
SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mali suçlarla mücadeleye yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamaları:
Kıbrıs'taki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili hem Kıbrıs Malta hareketliliğini görebildik. MASAK ile beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizleri, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik.
Ardından bu sabah itibarıyla bir operasyon yaptık. Bu kapsamda 15 adet bahis sitesi bulundu.
Halil Falyalı'nın yakınlarının da olduğu yasa dışı bahis sitesi organizatörü 136 kişi tespit edildi. Bunların 808 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu. 101 kişi gözaltına alındı.
İlgili Haberler
- Halil Falyalı cinayeti: Özge Taşker Falyalı ilk kez konuştu
- Son Dakika... Başsavcılıktan açıklama: Halil Falyalı'nın kripto varlığına el konuldu
- Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı
- Halil Falyalı suikastı davası başladı: Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
- Halil Falyalı cinayetinde adı geçiyordu: Metin Süs'ü yaralayan şüpheli tutuklandı
-
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Bu ses kaydı kimin?
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Tutuklamaya mahkeme duvarı