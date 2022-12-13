Son Dakika... Ankara merkezli 'Halil Falyalı' operasyonu: 2,5 milyar Türk Lirası civarında...

13 Aralık 2022 Salı, 08:34

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve KKTC'deki yasadışı işlerde sıkça adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mali suçlarla mücadeleye yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları:

Kıbrıs'taki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili hem Kıbrıs Malta hareketliliğini görebildik. MASAK ile beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizleri, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik.

Ardından bu sabah itibarıyla bir operasyon yaptık. Bu kapsamda 15 adet bahis sitesi bulundu.

Halil Falyalı'nın yakınlarının da olduğu yasa dışı bahis sitesi organizatörü 136 kişi tespit edildi. Bunların 808 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu. 101 kişi gözaltına alındı.