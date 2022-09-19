Halil Falyalı cinayetinde adı geçiyordu: Metin Süs'ü yaralayan şüpheli tutuklandı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:34

Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde 14 Eylül’de Metin Süs’ü (42) yaralayarak, kaçmaya çalışan K.A. (23), yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından K.A, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli K.A, Metin Süs’ü vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin Süs’ün kendisine hakaret etmesi sonucunda ruhsatsız tabancasıyla yere doğru bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını söyledi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde, şüpheli K.A'nın "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Metin Süs’ün hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydının olduğu da belirlendi.

FALYALI CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINDI

Metin Süs Halil Falyalı cinayetine ilişkin gözaltına alınmıştı.

Halil Falyalı cinayeti sonrasında "Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Süs, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Erk Acarer, Metin Süs'ün Sedat Peker'in yakın arkadaşı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın akrabası olduğunu ifade etmişti.