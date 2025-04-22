Bu sefer gençlere sordular: AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!

‘19 Mart Protestoları Sonrası Gençleri Eğilimi’ başlıklı seçim araştırmasının sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 41.6’lık büyük çoğunluğu CHP’ye oy vereceğini söyledi. İkinci sırada ise yüzde 17.9’luk oranla AKP yer aldı.

Bu sefer gençlere sordular: AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 18:54

Di-En Anket Araştırma Şirketi, “19 Mart Protestoları Sonrası Gençlerin Eğilimi” başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Anket, 18-20 Nisan tarihleri arasında 16 il merkezi ve kırsal alanda, toplamda 2 bin 426 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmada, “Bu Pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan sonuçlara göre, gençlerin yüzde 41.6’lık büyük çoğunluğu CHP’ye oy vereceğini söyledi. İkinci sırada ise yüzde 17.9’luk oranla AKP yer aldı. 

AKP’yi 12.6 ile DEM Parti, 9.4 ile MHP, 7.1 ile Zafer Partisi takip etti. Sonuçlara göre, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 2.5 oy alıyor. 


Etiketler: #seçim anketi #AKP #CHP

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