Son Dakika: Ankara'da bomba paniği!

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:24

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ), 45 numaralı peronda duran şüpheli bir paketin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bu esnada güvenlik için şerit çekilirken, terminale otobüslerin girişi yasaklandı.

Daha sonrasında bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile imha etti. İçinden çocuk eşyasının çıktığı bavul çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.



