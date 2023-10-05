Son dakika... Ankara'daki kömür madeninde göçük meydana geldi: Yaralı işçiler var!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:21

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:29

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde göçük meydana geldi.

Yaralanan maden işçilerinin Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Ankara Valiliği'nden göçük ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."

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