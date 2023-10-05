Son dakika... Ankara'daki kömür madeninde göçük meydana geldi: Yaralı işçiler var!
Son dakika haberi... Nallıhan ilçesinde bulunan kömür madeninde göçük meydana geldiği ve yaralanan maden işçilerinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Ankara Valiliği 15 işçinin hafif şekilde yaralandığını, 3 işçinin ise hastanede gözlem altında tutulduğunu açıkladı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde göçük meydana geldi.
Yaralanan maden işçilerinin Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Ankara Valiliği'nden göçük ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ hakkında karar!
- EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!
- 'Şov yaptınız indirim mi istiyorsunuz?'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- 'Had bilmezler'
- 'Çok istedik ama olmadı!'
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Üniversitede dehşet anları!
- Dev maç için tekrar talebi!