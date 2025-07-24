Hastaneye kaldırılan Böcek yeniden cezaevine gönderildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.
Durumunun değerlendirilmesi üzerine Muhittin Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.
Böcek'in idrar yollarındaki bir sorun nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Muhittin Böcek, rahatsızlanınca getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı.
Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Muhittin Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.