Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon dalgası: Çok sayıda gözaltı var

13.05.2026 09:07:00
DHA
Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 Nisan tarihinde operasyon düzenlenmişti.

Aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de yer aldığı 35 kişiden 15'i tutuklandı.

3 İLDE OPERASYON

ANSET tarafından yapılan 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri yapıldığı' iddiasıyla yürütülen soruşturmada 25 kişi, bugün Antalya'nın yanı sıra Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

