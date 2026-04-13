13.04.2026 09:13:00
Son Dakika... Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.17 km oldu.

AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08:48 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 oldu. Depremin derinliği ise 16.17 km olarak kaydedildi.

İşte depremin merkez üssü:

İlgili Konular: #deprem #Antalya #afad

Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Kütahya'daki 4.9'luk deprem sonrası Kandilli Rasathanesi raporu yayımlandı: 'Bölge aktif fay hattında' Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi, bölgenin aktif fay zonları üzerinde bulunduğunu vurgulayarak yurttaşlara hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.
Kütahya'daki 4.8 büyüklüğünde deprem anı kamerada Kütahya’nın Simav ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.