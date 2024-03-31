Son dakika... Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:54
Son dakika... Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


afad haberleri Akdeniz haberleri Antalya haberleri büyüklük haberleri deprem haberleri kaş haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Deprem bölgesinde yurttaşlar sandık başına gitti!

Deprem bölgesinde yurttaşlar sandık başına gitti!
Depremin vurduğu Hatay’da 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak

Depremin vurduğu Hatay’da 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!

Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!
İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!

İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Oyuncu Hande Erçel sandık başında!

Oyuncu Hande Erçel sandık başında!
Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Devlet Bahçeli’nin oy kullanma görüntüleri: Yüzündeki morluklar merak konusu oldu!

Devlet Bahçeli’nin oy kullanma görüntüleri: Yüzündeki morluklar merak konusu oldu!
AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı

Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı