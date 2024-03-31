Son dakika... Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.87 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-03-31
Saat:13:38:06 TSİ
Enlem:34.10694 N
Boylam:28.02611 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/yspj11u8tE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
afad haberleri Akdeniz haberleri Antalya haberleri büyüklük haberleri deprem haberleri kaş haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı