Son Dakika: Arnavutköy'de fabrika'da yangın çıktı

17 Mayıs 2022 Salı, 07:57

Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Fabrikaların çatılarında bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. İstanbul'un çok sayıda ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan fabrikadaki yangının bitişikteki 2 fabrikaya sıçradığı belirtildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın ve söndürme çalışması havadan da görüntülendi.

"MESAİ BAŞLASA İÇERİDE 100 KİŞİ OLURDU"

Yanan aydınlatma ürünleri fabrikasında çalışan işçi Fahrettin Saltaş , "Yan taraftaki plastik fabrikasında başlamış sonra diğer fabrikaya sıçramış. Bu fabrikada da plastik üretimi yapılıyor. İşçi yoktu içeride daha servisler gelmemişti. Zarar büyük" diye konuştu. Bir başka işçi, "Sabaha karşı başlamış. Mesaimiz başlamamıştı. Başlasa içeride 100 kişi olurdu. Şu an bir yaralı yok." dedi. Fabrikaya geldiklerinde yangının başladığını ifade eden işçi Badegül Sürücü, "Şu ana kadar arkadaşlardan yaralı bilgisi gelmedi. Dumana maruz kalan birkaç arkadaşımız var. 08.00'de başlıyor mesaimiz. Aydınlatma üzerine plastik malzemeler vardı. Enjeksiyon makinelerimiz vardı 12 tane" dedi.