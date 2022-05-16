Ahşap garajda çıkan yangında otomobil küle döndü

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:52

Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra'ya bağlı Saraydüzü köyünde T.S'ye ait ahşap garajda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan garajdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil ile birlikte garaj da alev aldı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ve garaj kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.