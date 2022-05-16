Ahşap garajda çıkan yangında otomobil küle döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde, ahşap garaj çıkan yangında içindeki otomobille yandı. Yangın söndürülse de; otomobil küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:52
Ahşap garajda çıkan yangında otomobil küle döndü
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Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra'ya bağlı Saraydüzü köyünde T.S'ye ait ahşap garajda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan garajdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil ile birlikte garaj da alev aldı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ve garaj kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


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