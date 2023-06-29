Son Dakika: Arnavutköy'de otobüs ters yöne giden araçlara çarptı: Yaralılar var!

Son dakika haberi... Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:40
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İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir yolcu otobüsü ters istikamete geçerek araçlara çarptı.

Kaza nedeniyle Arnavutköy yönü trafiğe kapandı.

Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken ambulanslar sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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