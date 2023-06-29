Son Dakika: Arnavutköy'de otobüs ters yöne giden araçlara çarptı: Yaralılar var!
Son dakika haberi... Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir yolcu otobüsü ters istikamete geçerek araçlara çarptı.
Kaza nedeniyle Arnavutköy yönü trafiğe kapandı.
Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken ambulanslar sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Maseratili polisin eşi konuştu
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- Memura gelir vergisi oyunu
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- 'Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim'
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kuran yaktı