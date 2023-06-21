Karşı şeride geçen TIR otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:48
Karşı şeride geçen TIR otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı
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Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı TIR, karşı şeride geçerek Güven firmasına ait Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6’sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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