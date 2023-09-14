Son Dakika: Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Son dakika gelişmesi... İstanbul Ataşehir'de 5 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:26
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Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 5 katlı binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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Ataşehir Son dakika Yangın

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