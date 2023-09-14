Son Dakika: Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
Son dakika gelişmesi... İstanbul Ataşehir'de 5 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 5 katlı binada yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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