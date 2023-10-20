Son Dakika: Ataşehir'de inşaatta yangın!
Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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