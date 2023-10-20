Elazığ'da korkutan çatı yangını: İnceleme başlatıldı!

Elazığ'da bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:09
Elazığ'da korkutan çatı yangını: İnceleme başlatıldı!
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Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi Miray Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI!

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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