Son Dakika... Ataşehir'deki hastane skandalında yeni gelişme: İstanbul'da çok sayıda gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 10:22
Son Dakika... Ataşehir'deki hastane skandalında yeni gelişme: İstanbul'da çok sayıda gözaltı
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İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ataşehir İstanbul Bayındır hastanesi

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