Ataşehir’de park halindeki 3 araç alev alev yandı

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:41

İstanbul Ataşehir'de park halinde olan ve bir süredir kullanılmayan hafif ticari 3 araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 aracı kısa sürede söndürdü. Araçlarda yangın nedeniyle hasar oluştu. Polis, ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARDI"

Mahalle sakini Murat Gökçegöz, "Büfeye kahvaltı yapmaya gittim. O arada araçlar yandı. İtfaiyeye haber verdik. Araçlarda yatan madde bağımlıları var. Büyük ihtimalle yangını onlar çıkardı. Araçlar sanayinin araçları" dedi.