Ataşehir’de park halindeki 3 araç alev alev yandı
Ataşehir’de park halindeki 3 araç alev alev yandı. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Ataşehir'de park halinde olan ve bir süredir kullanılmayan hafif ticari 3 araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 aracı kısa sürede söndürdü. Araçlarda yangın nedeniyle hasar oluştu. Polis, ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
"YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARDI"
Mahalle sakini Murat Gökçegöz, "Büfeye kahvaltı yapmaya gittim. O arada araçlar yandı. İtfaiyeye haber verdik. Araçlarda yatan madde bağımlıları var. Büyük ihtimalle yangını onlar çıkardı. Araçlar sanayinin araçları" dedi.
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