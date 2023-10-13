Son dakika... Atatürk’e hakaret eden lise öğrencisinin cezası belli oldu

Son dakika haberi... İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan lise öğrencisi A.E.S. için karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 14:41
Son dakika... Atatürk’e hakaret eden lise öğrencisinin cezası belli oldu
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İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi. 

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.  Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 
 


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