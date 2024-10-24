Son dakika... Avcılar'da metrobüs yangını!

Son dakika haberi... istanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüs seyir halindeyken alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika... Avcılar'da metrobüs yangını!
Abone Ol google-news
DHA-İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 08:39

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Cihangir metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Etiketler: #Avcılar #Metrobüs #Yangın #Tahliye

İlgili Haberler

İstanbul'da panik anları: 5 katlı binada yangın!

İstanbul'da panik anları: 5 katlı binada yangın!
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği!

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler