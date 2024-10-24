Son dakika... Avcılar'da metrobüs yangını!
Son dakika haberi... istanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüs seyir halindeyken alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Cihangir metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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