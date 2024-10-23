İstanbul'da panik anları: 5 katlı binada yangın!

Tuzla'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da panik anları: 5 katlı binada yangın!
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DHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:59

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla 3'üncü kattaki daireye müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla çok büyümeden kontrol altına alındı.

Mahallede yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.


Etiketler: #Bina #İstanbul #itfaiye #Yangın

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