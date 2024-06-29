Son Dakika... Avcılar'da otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi: Yaralılar var!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Avcılar'da bir otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:26
Son Dakika... Avcılar'da otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine devrildi. Ardından otomobil de yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. .


Avcılar haberleri Son dakika haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Avcılar'da kolonlarında çatlaklar olan binada oturmaya devam ediyorlar

Avcılar'da kolonlarında çatlaklar olan binada oturmaya devam ediyorlar
Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de
Savcılar ve anayasa ihlali - Doğan Soyaslan

Savcılar ve anayasa ihlali - Doğan Soyaslan
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler