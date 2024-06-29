Son Dakika... Avcılar'da otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi: Yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Avcılar'da bir otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı.
Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine devrildi. Ardından otomobil de yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. .
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