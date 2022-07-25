Son Dakika: Aydın Söke'de orman yangını!

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:00

Aydın'ın Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



