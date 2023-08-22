Son Dakika: Aydın’da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Son dakika gelişmesi... Aydın Çıldır Havalimanı’nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:13
Son Dakika: Aydın’da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
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Aydın'da saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.


aydın eğitim uçağı

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