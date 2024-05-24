Son Dakika... ‘Ayhan Bora Kaplan’ soruşturmasında 1 tutuklama daha!

Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 21:50
Son Dakika... ‘Ayhan Bora Kaplan’ soruşturmasında 1 tutuklama daha!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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