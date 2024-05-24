Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı

Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada, ara karar verildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Arif Buğra Beşe ve Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül’de görülecek.

ANKA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:26
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 3’üncü duruşmanın 5’inci celsesi Sincan Cezaevi’nde görüldü.

Mahkeme Başkanı'nın ara kararı açıklamasından önce söz alan Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser Ufuk Gùltekin'in gizli tanık ''M7'' kod S.S'nin beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini belirterek, "Bu da bizim beyanlarımizı doğruluyor" dedi. 

Mahkeme, S.S'nin de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin infaz edilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamına karar verdi.

Ankara 32. Ağrı Ceza Mahkemesi, müştekiler Vesile Tatar ve Aslıhan Tatar’ın bir sonraki celsede hazır edilmesine, Muhammed Sağ'ın  dinlenilmesinden de vazgeçilmesine karar verdi.

Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

 


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