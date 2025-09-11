Son Dakika... AYM'den Murat Çalık kararı

Anayasa Mahkemesi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarının, Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle yaptıkları tahliye başvurusunu reddetti. Kararda Çalık'ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik ise tedbir kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarının Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle yaptıkları başvuruya ilişkin ara karar verdi.

Çalık'ın tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddedildiği belirtilen kararda, "Çalık'ın yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik" ise tedbir kararı verildi.

Çalık'ın sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip altında tutulması, sağlık durumu gerektirdiği takdirde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil tüm tedbirlerin alınmasına karar verilirken, tedbir kararı gereğinin yerine getirilmesi için İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

"TÜM ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKTİĞİ AÇIKTIR"

Kararın gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelere göre başvurucunun tutukluluk hâlinin devam edilmesinin tedbir kararı verilmesini gerektirecek nitelikte bir durum olarak başvurucunun temel haklarına, özellikle de yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğu söylenemez. Bu noktada Anayasa'nın tutuklu bir kimsenin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması için genel bir zorunluluk

getirmediği hususu da tekrar edilmelidir. Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun tahliyesinin sağlanmasına yönelik Anayasa'nın 19. maddesi kapsamındaki tedbir talebinin bu aşamada reddine karar vermek gerekmiştir.

Buna karşılık başvurucu hakkında düzenlenen tıbbi raporlar bir bütün halinde incelendiğinde başvurucunun geçmiş dönemde yaşadığı hastalıkların sağlık açısından oldukça büyük tehlike arz eden hastalıklar olduğu ve bu hastalıkların nüksetmemesi için başvurucunun sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli bir takip altında tutulması ve sağlık durumu gerektirdiği tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması gerektiği açıktır.

Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı vermek gerekmiştir."

ATK RAPORU ''ENGEL YOK'' DEMİŞTİ

Adli Tıp Kurumu (ATK), Çalık'ın, mevcut tıbbi belge, tetkikler ve muayene bulgularına göre, cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini bildirmişti. Kamuoyunda tepkiye neden olan bu karar sonucu Çalık'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmişti.